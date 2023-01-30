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Muğla açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 30.01.2023 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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