Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 22.15'te Akdeniz'de Marmaris Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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