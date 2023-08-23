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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 22:36 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:36
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        Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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