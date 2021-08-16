Karaburun açıklarında, bir lastik botun sürüklendiği ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.