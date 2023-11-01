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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardaki 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:24
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        Muğla açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 lastik bottaki 70 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Datça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince 43 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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