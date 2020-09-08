Muğla, 8 ayda 320 bini aşkın turistin adresi oldu

AA

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli turistik tesislerinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanı sunuyor.

Muğla'da, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçelerde geniş bir coğrafyaya yayılan turizm olanakları, "deniz-kum-güneş" üçlemesinin keyfini çıkarmak isteyen tatilcilere eşsiz fırsatlar sunuyor. Farklı medeniyetleri barındıran tarihi geçmişi ve kültürel yapısıyla da öne çıkan kent, her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Muğla, adrenalin tutkunlarından maceracılara, tarih ve kültürel gezi sevenlerden doğa ile baş başa tatilini yapmak isteyenlere de unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

- Tesislerin kapısı "güvenli ve sağlıklı turizm" taahhüdüyle açık

Muğla'da turistik tesisler, mavi yolculuğa çıkan lüks yatlar, günübirlik tur tekneleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 1 Haziran'da esnetilmesinin ardından "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle misafirlerini ağırlıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, turizm temmuzda hareketlenmeye başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle martta duran uçak seferlerinin normalleşme adımlarıyla yeniden başlamasıyla İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden turist kente geldi.

- Muğla'ya en çok İngilizler ilgi gösteriyor

İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine, kentteki turizm hareketliliğinin Kurban Bayramı'ndan sonra canlanmaya başladığını ve ağustosta arttığını söyledi.

Kente 162 ülkeden turist geldiğini belirten Bingöl, "1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde kente gelen turist sayısı 322 bin 728 olarak gerçekleşti. Bunun 150 bin 809'unu İngilizler oluşturuyor. En fazla turistin geldiği ay ağustos. Sadece bu ayda gelen turist sayısı 242 bin 453." diye konuştu.

Muğla'ya gelen turistlerin de büyük bir bölümünü İngilizlerin oluşturduğuna dikkati çeken Bingöl, İngiltere'nin Muğla ve Türkiye için önemli bir ana pazar olduğunu ifade etti.

İngiltere ve Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazarlardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini anlatan Bingöl, "İngiltere'den 8 ayda 150 bin 809 turist geldi, bunun 130 bin 92'si sadece ağustosta geldi." dedi.

Bingöl, Muğla'ya İngiltere'den sonra en fazla turistin Ukrayna, Rusya, Almanya ve Polonya'dan geldiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası programının da turistlerin Muğla'ya gelmesinde etkin rol üstlendiğini bildiren Bingöl, ülke genelinde sertifika alan otel sayısının büyük bir bölümünün de Antalya ve Muğla'da bulunduğuna dikkati çekti.

Bingöl, yabancı turist sayısındaki artışın önümüzdeki aylarda devam etmesini beklediklerini dile getirdi.