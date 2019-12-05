"DEĞİŞİK BİR ACI İLE UYANDIM"

İşte Boz'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:



- Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım değişik bir acı ile uyandım. Acı da değildi aslında. Sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim.