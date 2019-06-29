Müge Boz...

Başrolünde yer aldığı 'Çat Kapı Aşk', gösterime martta girdi.

Haziran ortasında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi.

'Geçmiş Olsun' ise izleyiciyle 28 Haziran'da buluştu.

Müge Boz, böylelikle 4 aylık süreçte 3 mutluluk yaşadı.

Hasan Doğan'ın yönettiği, senaryosunu Cüneyt İnay'ın yazdığı 'Geçmiş Olsun'da Müge Boz, başrolleri Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin ile paylaştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz, Barselona'da evlendi.

İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin değişen hayatlarını beyazperdeye komedi diliyle taşıyan 'Geçmiş Olsun'da Müge Boz, Toygan Avanoğlu'nun karakterize ettiği 'Sucu Saffet'in nişanlısı 'Tuğba'yı canlandırdı.