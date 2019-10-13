Boz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her saniyesi inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sevgili GS taraftarları, ne kadar güzeldiniz öyle bugün. Tam performans, bir saniye bile susmadan desteklediniz.Spor salonlarında işte böyle bol taraftarlı maçlar olunca tadından yenmiyor. Ben de yerimde duramadım sayenizde. Her maça böyle destek diyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum!" dedi.