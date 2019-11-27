İLK POZ

Müge Boz'dan doğum sonrası eşi ve kızı ile ilk poz geldi. Hastaneye ziyaretçi kabul etmediğini dile getiren oyuncu, aile karelerini sosyal medya hesabından şu notu düşerek yayınladı:

İşte Vina'mız da aramıza katılınca... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz. İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem. Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem.