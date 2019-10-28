"YERİMDE DURAMAZDIM"



Boz, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müge Hanım ne yapıyorsunuz?', 'Bebek kaç aylık, aman yapmayın böyle şeyler' Ben yapmayayım da kim yapsın? O kadar heyecanlıydı ki yerimde oturamazdım. Tüm taraftara sevgilerimi gönderiyorum, inanılmazdınız. Sizinle beraber maçlar çok keyifli. 83-64 biten bu tarihi maçta bebeğim de çok mutluydu. Bir dahaki derbide göbüşün içinde değil, kucağımda izlemesin mi?" ifadelerini kullandı.