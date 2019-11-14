"DERS VER DE HEPİMİZ ÖĞRENELİM"

"Hadi önceden yapıyordun tamamda anne olacaksın anne!" diyen takipçisine Boz, "Evet anne olacağım. Bu seni neden bu kadar alakadar etti? Anne olma kuralları var sanırım ve sen belli ki bunun kitabını yazmışsın. Ders ver de hepimiz öğrenelim... Madem çok iyi biliyorsun tatlım.." şeklinde cevap verdi.