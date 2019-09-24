"HAMİLELİĞİ ÇOK SEVDİM"

Müge Boz ise aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Hamilelik sürecini bu kadar seveceğimi asla tahmin etmezdim. Ben ki hayatım boyunca dümdüz karnı olan Müge, şu anki halime bayılıyorum. Herkes nedense bu sürecin zorluğundan bahsediyor hep. Halbuki keyfini çıkarmaya çalışınca, olumsuzluklara pozitif yönden yaklaşınca her şey o kadar güzel ki... Bebeğimizle şimdiden konuşuyoruz. Güzel sözler, olumlu düşünceler söylüyoruz. gelişimini tamamladığı ve doğru zaman geldiği zaman çok çok daha tatlı olacak her şey. Bütün bu süreci en güzel şekilde yaşadığımız için seni seviyorum" notuyla yayınladı.