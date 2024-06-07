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        Haberler Magazin Müge Boz: Doğuma böyle girdik

        Müge Boz: Doğuma böyle girdik

        1 Haziran'da ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Müge Boz, doğuma girdiği anların fotoğraflarını ve hikâyesini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 19:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:29
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          2019'da Caner Erdeniz ile nikâh masasına oturan Müge Boz, 1 Haziran'da ikinci kez anne oldu. Boz, doğuma girdiği anların fotoğraflarını ve hikâyesini paylaştı...

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          Müge Boz, duygularını şöyle dile getirdi; "İşte doğuma giderken böyleydik... Tabi sezeryan olması her şeyi o kadar farklılaştırdı ki; ilk doğum deneyimime göre... Kutlama enerjisiyle girdim doğumhaneye, Vina ilk anlardan itibaren hastanede bizimleydi. Önceden sormuştum ona 'kardeşini nerede beklemek istersin' diye 'hastanede sizinle' demişti. En son kapı kapanırken kalp yolladık birbirimize, sarıldık. "Ve işte yine ben odada tek başımaydım, Caner gelene kadar... Bu sefer bambaşka duygularla, bambaska bir Müge olarak anneliğimi bekledim. Kalbimin pıt pıt atışını hiç unutamam. Rika’mı ilk gördüğüm anı, sesini, Caner’in elimi sımsıkı tutuşunu... Şükürler olsun bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Bu güzel fotoğraflar da o günden bize en degerli anılar olarak kaldı... Hoş geldin ailemize Rika’m"

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          Müge Boz, oğullarına neden 'Rika' adını verdiklerini şöyle açıkladı; "Kosta Rika tatilimizden esinlendik. Kosta Rika'nın sonundaki 'Rika' hoşumuza gitti. Vina ile uyumlu bir isim olmasını istiyorduk zaten."

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