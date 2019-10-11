Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiffen Müge Boz, 'Hamilelik nasıl gidiyor?' sorularına, "Valla her şey güzel gidiyor. Benim öyle aş erme gibi durumum da olmadı. Bizi fazla zorlamadı.Ben çok hazırlıklı olduğum için aş ermesini ön gördüğüm şeyleri önceden aldığım için gece yarısı canım bir şey istediği zaman kalkıp yapıyorum. Çok fazla Caner'i yorup bir yerlere göndermedim." yanıtını vererek gülümsedi.