Mükemmel anne diye bir şey var mı bilmiyorum ama sanki her anne kendine göre mükemmel çünkü herkes nerede, ne şartlarda olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Şundan kesinlikle emin olabilirim ama; her annenin/kadının eşinden gelecek bu pozitif desteğe ihtiyacı var.