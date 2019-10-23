Hazırlıkların devam ettiğini belirten oyuncu, "Çocuk odasının hazırlıkları başladı. Duvar kağıtlarını seçtik ve mobilyaları sipariş ettik. Bir yandan da taşınma işlerimiz var, malum çocuk olunca biraz daha geniş ev ihtiyacı oluyor" şeklinde konuştu.