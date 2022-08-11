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Müge Anlı yeni sezon tarihi netleşti: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ATV 2022 Müge Anlı yeni sezon tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı! Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. 2008 yılından itibaren 14 sezonu geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15. sezon yayın tarihi açıklandı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

11.08.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugüne kadar 3212 kaybı bulmuş, 181 cinayet dosyası aydınlatmış ve 930 aileyi kavuşturmuştur. ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? İşte detaylar...

  • MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. Müge Anlı resmi Instagram hesabı üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

  • MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine 29 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.

  • MÜGE ANLI KİMDİR?

    19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.

  • Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.

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