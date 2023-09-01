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        Haberler Televizyon Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

        Tarih açıklandı! Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

        ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. 2008 yılından itibaren onlarca sezonu geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16. sezon yayın tarihi açıklandı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:16
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        • 1

          Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, 2023 Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve konu hakkında merak edilen ayrıntılar..

        • 2

          MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. 4 Eylül Pazartesi Müge Anlı izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          MÜGE ANLI KİMDİR?

          19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.

          Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.

        • 4

          Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

          Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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