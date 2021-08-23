Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan günlük programın yeni sezonu ile ilişkin son durumu derledik. İşte, detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.

Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı ve Ser programının 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belli oldu.