Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın dönemi izleyiciler tarafından gündeme geldi. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programının ne zaman başlayacağı, yeni sezona dair en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen bilgiler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi eylül ayına az bir süre kala merak ediliyor. Bu kapsamda, hafta içi her gün ekranlara gelen programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmala hız kazandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında detaylar...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.
HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.
AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.
Görseller: ATV