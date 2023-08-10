Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman tarihi...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hem izleyiciler hem de programa katılmayı bekleyen pek çok kişi Müge Anlı İle Tatlı Sert’in yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merakla bekliyordu. Program tarihi ile ilgili sunucu Müge Anlı’dan henüz bir açıklama gelmese de programın yapımcısı Taner Ercan '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' açıklamasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezon tarihine işaret etmiş oldu.