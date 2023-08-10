Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman tarihi...
Geçtiğimiz sezonlarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye'de yüzlerce olay çözülmüş ve birçok gizemin sır perdesi aralanmıştı. 23 Haziranda sezon finali yapmış olan programın izleyicileri yeni sezonun ne zaman geleceği hakkında araştırmalara başladılar. İşte, merak edilen soruların cevapları...
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Ülke gündemine büyük damga vuran olayları açıklığa kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak programın yapımcısı Taner Ercan'dan müjdeli açıklama geldi. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gelecek sezon tarihi...
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MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hem izleyiciler hem de programa katılmayı bekleyen pek çok kişi Müge Anlı İle Tatlı Sert’in yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merakla bekliyordu. Program tarihi ile ilgili sunucu Müge Anlı’dan henüz bir açıklama gelmese de programın yapımcısı Taner Ercan '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' açıklamasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezon tarihine işaret etmiş oldu.
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MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973’te İstanbul’da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine yapmıştır.
1993 yılında evlendiği eşi gazeteci Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin alanından giriş yapmıştır.
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Ekranlarda ilk olarak Kanal D’de yayınlanan Dobra Dobra isimli programlara adım atan Müge Anlı’nın bu programdaki partneri magazin camiasının tanınmış ismi Şenay Düdek olmuştur.
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Dobra Dobra programında edindiği sunuculuk deneyimini farklı alanlara taşıyan ünlü sunucu, ATV ekranında tek başına sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Eğitimini aldığı Hukuk konusundaki tecrübe ve bilgisini de kullanan Anlı, programında faili meçhul cinayetleri ve yakınlarını arayan insanları konu olarak ele almaktadır.