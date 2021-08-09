Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan günlük programın yeni sezonu ile ilişkin son durumu derledik. İşte, detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2 Temmuz Cuma günü bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonu eylül ayında başlayacak.