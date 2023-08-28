Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? 28 Ağustos yani bugün yeni sezonla ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün başlamaması sonrası yeni sezon yayın tarihi merak edilmeye başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte programın Twitter hesabından yapılan açıklama...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2023 yeni sezonu için merak edilen tarih belli oldu. Programın seyircileri özellikle Ağustos ayının gelmesiyle birlikte yeni seozn tarihini araştırıyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih...
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BAŞLIYOR!
Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon bugün başlıyor.
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SAAT KAÇTA?
Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da başlayıp yaklaşık 3 saat sürüyor.
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MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.
Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.
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Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.