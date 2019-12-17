Müge Anlı'da dün birçok gelişme yaşanmıştı. Canlı yayına gelen itiraflar herkesi şoke etmişti. Zeynep ve ağabeyi Cahit Ergül canlı yayında ne söyledi? Zeynep Ergül canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu.

Müge Anlı'da Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Erbay olayı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Muharrem Erbay olayının gündeme gelmesine sebebiyet verirken stüdyoda yapılan itiraflar şoke etti.

Geçtiğimiz hafta canlı yayında yaşananlardan sonra Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti. "Kutuya atıp üzerine asit döktük" demesinin ardından canlı yayında herkes şoka uğradı.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE KONUŞULUYOR?

Cahit Bey canlı yayında kardeşi Zeynep ile yüzleşiyor. Zeynep Hanım'ın iddialarına ne yanıt verecek? Mehmet Elbay'a ne oldu? Cahit Bey ve Zeynep Hanım, Mehmet Elbay'ın kaybı ile ilgili ne biliyor? Mahsun Bağkesen 12 gündür nerede? 2 Aralık'ta Bursa'da Aygül Saltan ve çocukları aranıyor.