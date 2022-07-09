"ÇOK ABARTACAK BİR ŞEY YOK"

Anlı, müjdeli haberi, "Kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartacak bir şey yok bence. Müstakbel damadınızın adı; Şinasi Yüzbaşıoğlu... Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." açıklamasını yapmıştı.