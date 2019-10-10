Müge Anlı'da bugün eşine verdiği karaciğeri geri isteyen kadın gündeme bomba gibi düştü. Hepatit B hastalığına yakalanan eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra aldattığı için karaciğerini Müge Anlı'nın programına katılarak geri istedi.

EŞİNE KARACİĞERİNİ VERDİ, ALDATILDI!

Melike Özmen isimli kadın, hasta olduğunu bilmeden evlendiği eşinin karaciğer hastası olduğunu öğrendikten sonra karaciğerini vermeyi kabul etti. Ameliyat yapıldı ve Melike Özmen'in eşi sağlığına kavuştu.

Talihsiz kadın ameliyatın ardından eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. Defalarca aldatılan kadın eşine şu an birlikte olduğu kadının hamile olduğunu öğrendikten sonra büyük yıkım yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran kadın, kendisini aldatan 12 yıllık eşine verdiği karaciğeri şimdi geri istiyor. Eşinin kendisini 20 yaşında bir kadınla aldattığını ve kendisinin bunu hak etmediğini söyleyen Melike Özmen, her şeyi öğrendikten sonra boşanmak için eşi tarafından tehdit edildiğini de sözlerine ekledi.

"KALBİM ÇOK KIRILDI ONDAN İNTİKAM ALMAK İSTİYORUM"

Melike Özmen, eşinin sadece ciğerini almadığını aynı zamanda yaptıklarıyla kalbini çok kırdığını söyledi. Daha önce aldatıldığını öğrenseydi ciğerini kesinlikle vermeyeceğini söyleyen Melike Özmen, Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyerek eşinin yaptıklarının cezasını çekmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdi ailesinin yanına geri döndüğünü fakat eşinin boşanmak için kendisine rahat vermediğini söyleyen Melike Özmen, bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağını dile getirdi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eşiyle yaşadığı sıkıntıyı anlatan ve hakkındaki iddiaları yalanlayan Ekrem Özmen, evliliklerinden Enes Ekrem (11) ve Nisa Nur (3) adlı çocukları olduğunu söyledi. Z.A. ile geçen nisan ayında tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını belirten Ekrem Özmen, eşini aldattığı iddialarını kabul etmedi. Eşinin, geçen şubat ayı sonunda kızı Nisa Nur'u yanına alarak evi terk ettiğini belirten Ekrem Özmen, Eşimle nakil sürecinden beri sorun yaşıyorduk. Boşanmak istiyordum. Hatta bu yüzden bana karaciğer bağışlamasını istemedim. Ancak eşim 'Mutlaka olacaksın' dedi. Ben ondan ayrılmamayım diye bana ciğerini verdi. Amacı beni baskı altına almaktı. Ama ben ona bağışta bulunsa da bulunmasa da ayrılacağımı söylemiştim diye konuştu.



'BENİ TERK EDİP AİLESİNİN YANINA GİTTİ'

4 defa ayrılıp yeninden bir araya geldiklerini anlatan Ekrem Özmen, En son Şubat 2019'da yeniden Antalya'da birlikte yaşamaya başladık. Haziran ayına kadar kendimize süre tanımıştık. Ancak eşim şubat sonunda kızımı yanına alarak haber vermeden beni terk etti ve Bursa'daki ailesinin yanına gitti. Eşim gittikten iki ay sonra ben Z.A. ile tanıştım ve arkadaş olduk. Z.A. benim evime taşındı. Birlikte yaşamaya başladık dedi.

'BEN CİĞER İSTEMEDİM'

Eşini aldatmadığını, aksine onun kendisini terk ettiğini savunan Ekrem Özmen, Ben ayrılmak istiyordum, kendisine de söylemiştim. Eşim bana ciğer verdi ve hayata bağladı. Ben de ona 12 yılımı verdim. Ben kendisinden ciğer istemiyordum. Bir gün gelip bunu karşıma çıkaracağını biliyordum. Nitekim gelinen nokta öyle oldu dedi.



'İLİŞKİMİZİ ANNEM BOZDU'

Ekrem Özmen, eşiyle ilişkisinin bozulmasına da annesi Fahriye D.'in neden olduğunu belirterek, Annem, çocuklarımın benden olmadığını, eşimin beni aldattığını sürekli söyledi. Bu şekilde aramızın açılmasına neden oldu. Eşimin ailesi de olaya dahil olunca aramızdaki ilişki tamamen bitti. Ben evliliğimiz süresince eşimi aldatmadım. O evi terk etti dedi.

'ONUN CİĞERİYLE YAŞAMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Bu saatten sonra bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Ekrem Özmen, Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım. Ne zaman evi terk etti ben de kız arkadaşımla tanıştım. Bu nedenle pişmanlık duymuyorum. Ciğerini almak istiyorsa da gelsin alsın. Nasıl almak istiyorsa alsın. Ben kimseden zorla bir şey almış değilim. Zaten ameliyata da kavgalı girdik. Ben 'istemiyorum' dedim kendisine. Onun ciğeriyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Boşanma sürecine geldik. Dava açacağım diye konuştu. DHA