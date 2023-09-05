Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başladı. Yeni sezonun ilk programında ise dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kayboluşu araştırılıyor. Eryılmaz'ın kaybıyla ilgili şüpheler ise kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Keziban Eryılmaz'a ne oldu? İşte Müge Anlı'daki kayıp Keziban Eryılmaz olayıyla ilgili son durum...