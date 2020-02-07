Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık olayında bugün sıcak gelişme yaşandı. Kendilerini 'Şeyh' olarak gösteren vatandaşlara çil çil altın vaadeden ve binlerce lirasını dolandıran şahıslar bugün Mardin'de gözaltına alındı.

İKİ DOLANDIRICI GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı bugün canlı yayında iki dolandırıcı hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu. Alınan ifadelerin ardından İhsan Çapar, Mardin Savur adliyesine sevk edildi.

"2 TON ALTIN VAADİYLE 600 REKAT NAMAZ KILDIK"

Altın vaadiyle dolandırılan vatandaşlar, kendilerine 600 rekat namaz kılınması gerektiğini söyledikleri ve kurana el bastıkları için kimseye bu durumu anlatamadıklarını söyledi. Mağdur Mehmet Bey, "600 rekat namazı kıldıktan sonra dizlerim yara bere içinde oldu. Utancımdan ve kurana el bastığımdan dolayı kimseye yaşadığım durumu anlatamadım" dedi.

"KURANA EL BASTIRDILAR KİMSEYE SÖYLEYEMEDİK"

İhsan Çapar ve Sahte Şeyh tarafından dolandırıldıklarını söyleyen Yunus Bey, 4 sahte heykelciğe 85 bin TL verdiğini söyledi. Mardin'de çobanlık yapan Yunus Bey, "Heykellere bakmamam ve kimseye söylemem için kurana el bastırdı. Ben de kurandan korktuğum için kimseye söyleyemedim. Daha sonra heykele baktığımda onların sahte olduğunu anladım. 25 yıllık birikimimi aldılar" dedi.