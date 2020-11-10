Müge Anlı'da Zeliha ve Cevdet Uysal çifti bulundu mu? Sorusu programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Afyonkarahisar'da yaşayan 64 ve 66 yaşındaki Zeliha ve Cevdet Uysal çifti esrarengiz bir şekilde kayboldu. Çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. İşte, Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili detaylar haberimizde...
ZELİHA VE CEVDET OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Kasım 2020 tarihli programında Müge Anlı, Zeliha Uysal'a ait olduğu öğrenilen eşarbına ulaşıldığını açıkladı. Dün de terlik, gözlük ve halı bulunmuştu. Dikkat çeken kısım ise hiçbir eşyada kan bulunmaması. Anlı Uysal çiftinin kaybıyla ilgili hedef şaşırttıklarını söyledi.
ZELİHA VE CEVDET UYSAL OLAYI NEDİR?
Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor. Çiftinin bulunması için dalgıç polisler tarafından gölette arama başlatıldı. Müge Anlı ekibi çiftin kaybolduğu mahalleye gitti. Çiftin evi köyün evin en sonunda olduğu hemen onun 5 adım yakınında şüphelenilen Denizli’de oturan Zeliha Uysal’ın kardeşi Bünyemin Altınay evinin bulunduğu öğrenildi. Diğer şüphe duyulan diğer kardeşi Kadir Altınay’ın ahırı bulunduğu öğrenildi.
ÇOCUKLARI DAYILARINDAN ŞÜPHELENİYOR
Kaybolan çiftin çocukları dayılarından şüpheleniyor. Zeliha Uysal’ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay’ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve Cevdet Uysal’la tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Bünyamin Altınay’ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediği iddia edildi. Uysal çiftinin zehirleme olayı sonrası Bünyamin Altınay’a dava açtığı, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay’ın arandığı ve pazartesi günü çiftin kaybolduğu kaydedildi. Çiftin ise hayatından endişe ediliyor ve canlı bulunma olasılıkları her geçen gün azalıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 64 ve 66 yaşındaki çiftin kaybında, çiftin çocukları dayılarını suçluyor.
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