Müge Anlı'da Muharrem Elbay olayı kan dondurdu. Gaziantep'te 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Muharrem Elbay'ın cinayetinde tutuklu Cahit Ergül'ün kız kardeşi Zeynep Ergül cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Zeynep Ergül’ün kömürlüğünde kemikler ortaya çıkmıştı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta 3 yıl önce kayıp olduğu düşünülen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlıların tutuklanmasına rağmen cinayeti araştırmaya devam eden Müge Anlı, serbest bırakılan Zeynep Ergül'ü programa tekrar alarak Elbay'ın cesedini sordu.

TÜM KARDEŞLER TUTUKLANDI!

Bir izleyicinin anlattığı kazılıp topraktan merdiven yapılan kömürlükte, Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ PALU VAKASI

Müge Anlı'nın programında ele alınan tüyler ürperten olay, bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi olayına benzetildi. Tüm kardeşlerin cinayete ortak olmalarının ardından Kuran-ı kerim'e el basmaları ise tepkilere yol açtı.

MUHARREM ELBAY'IN CİNAYETİNDE KORKUNÇ İTİRAF

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti. Hatice Ergül, "Cahit Ergül, Mustafa Ergül ve Mehmet, Zeynep Ergül ve Leyla Muharrem Elbay'ı öldürdükten sonra eve geçip Kuran-ı Kerim'e el basıp olayın kendi aralarından çıkmaması için yemin ettiler. Arama çalışmaları başlamasının ardından cesedi üç parçaya ayırıp üç ayrı bölgeye gömdüler. Zeynep bana daha sonra ceset parçalarına asit döktüler" dedi. Muharrem Elbay'ın cesedini bağ evinin yakınındaki mağarada parçaladıklarını dile getirdi. Hatice Ergül'ün kan donduran itirafları başta Müge Anlı olmak üzere tüm izleyiciyi de dehşete düşürdü.

Babalarının akibetini öğrenen Büşra Elbay ve yeğeni gözyaşlarına boğuldu.