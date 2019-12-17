Müge Anlı'da bugün Derya Çiftçi olayı konuşuluyor. Evlenme hayali ile Haşim Bey'e 95-100 bin TL para verdiğini ve parayı aldıktan sonra Haşim Bey'in ayrıldığını iddia etti.

Haşim Bey canlı yayına bağlanarak, "Ben Derya Hanım'dan para sadece 10 bin lira aldım. Derya Hanım yalan söylüyor" dedi.

Daha sonra Haşim Bey'in kuzeni canlı yayında telefona bağlandı. Canlı yayına bağlanan Ebru Hanım, 80 bin TL'yi aynı şekilde Haşim Bey'e kaptırdığını söyledi. Ebru Hanım, "Evlenme vaadi ile benden 80 bin lira para aldı ve geri ödemedi" dedi.

Haşim Bey tekrar canlı yayına bağlanarak, Ebru Hanım'ın yalan söylediğini, Derya Hanım'ın parasını da ödeyeceğini dile getirdi.