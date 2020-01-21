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Müge Anlı'da 79 yaşındaki Şaver Cindi'yi dir diri yakarak ölümüne sebep olan şahıs üç yıl boyunca her yerde aranıyorduç Şaver Cindi'nin yakınları canlı yayında caninin bulunması için yardım talebinde bulunmuştu.
PARA İÇİN YAŞLI KADINI DİRİ DİRİ YAKTI!
Samsun'da evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Şaver Cindi, akrabası Fikret Cindi tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Hastanede tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı. Diri diri yakılan Şaver Cindi ise tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.
ŞAVER CİNDİ'NİN KATİLİ ÜÇ YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI!
İstanbul’dan Bursa’ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliği düşürdüğünü söyleyince ekipler iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu ortaya çıktı.
CİNAYETİ REDDETTİ!
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gazetecilerin, "benzin dökerek diri diri öldürdüğünüz doğru mu?" şeklindeki sorusuna şüpheli, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" dedi.
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