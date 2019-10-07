Müge Anlı'da Nazife Demirel olayı sıkça konuşuluyor. Afyonkarahisar'da 23 Ağustos'ta şüpheli bir kazada hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölüm nedeni Müge Anlı'nın programında araştırılıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Tuncay Demirel'in ölümünün ardında eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı olduğu iddia ediliyor.

NAZİFE DEMİREL'İN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Şüphelerin odağında bulunan Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in, 3 çocuğunu uyku hapı ile uyutup gece kulubüne gittiği iddia edildi. Nazife Demirel'in gece kulübünde tanıştığı Yasin Bey ile müstehcen görüntüleri ortaya çıktı. Bahsi geçen görüntülerin ardından Nazife Hanım Müge Anlı'ya, "O gün işe gitmiştim sabah kalktığımda telefondan çekilmiş videoları gördüm. Nasıl çekildi nereye atıldı hiç bir bilgim yok. Karakola gittim şikayetçi oldum Yasin'de. Yasin yaptı diye düşündüm. Sonrada o yapmamıştır diye şikayetimi eşimden habersiz aldım." açıklamasını yaparak bir çok iddiayı doğruladı.

TUNCAY DEMİREL NASIL ÖLDÜ?

23 Ağustos günü Tuncay Demirel 3 çocuğu ile aracına binip Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Daha sonra ise pazarda arabanın içinde eşi Nazife hanım ve yasak aşkı Yasin beyi gördü. Nazife hanım ve Yasin bey hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken Tuncay bey arabanın üzerine atladı. Tuncay bey arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü. Bu düşme sonucunda Tuncay Demirel hayatını kaybetti.

NAZİFE DEMİREL MÜGE ANLI'YA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı, yasak aşkı Yasin Bey ile birlikte eşi Tuncay Demirel'i kasten öldürdüğü iddia edillen Nazife Hanım'a, "Tamam eşinizden de memnun olmayabilirsiniz başımla beraber ama niye o zaman sen bu adamdan ayrılmıyorsun da gidiyorsun Yasin ile görüntülerini paylaşıyorsun?" sorusunu yöneltti. Nazife Demirel ise, eşi Tuncay'ın çocuklarına şiddet uyguladığını, Psikiyatriye gidip ilaç kullandığını ayrıca gece kulübünde eşinden haberli bir şekilde çalıştığını söyledi. Diğer yandan Nazife hanım eşi Tuncay beyle kavga ettikten sonra Yasin beyin evine gidip 2-3 gün kaldığını da itiraf etti.