Müge Anlı son bölümünde Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklandı. Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, yıllardır aradığı babasının kim olduğunu öğrendi. İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA CELEP'İN BABASI KİM?

Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Suat bey, Mustafa Celep'in babası olduğunu canlı yayında kabul etmişti. Ancak yayın sonrasında DNA testi yapılmasını istedi.

DNA SONUCUNU MÜGE ANLI AÇIKLADI!

Müge Anlı'nın 15 Ekim 2019 tarihli yayınında Mustafa Celep'in babasının Suat Arslan olduğu ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DA MUSTAFA CELEP OLAYI NEDİR?

10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep,babasını aramak için Müge Anlı'ya geldi. Mustafa Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yedi.Sokaklarda büyüyen Mustafa Celep babasının kim olduğunu öğrenmek istiyor.

Celep, annesinin Nihat Arslan ile yaşarken Arslan'ın kardeşi Suat Arslan'la kaçıyor. Celep kendisinin Suat Arslan'ın çocuğu olduğunu söyledi. Celep'in annesi Nihat ve Suat isimli iki kardeşle birliktelik yaşıyor.