

Müge Anlı Kemal Büyükdeniz olayı nedir? Kemal Büyükdeniz'in katili kimdir? Şeklindeki sorular Müge Anlı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Programa katilan Hüseyin Kasnakçı'nın anlatımları ile korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı...



KEMAL BÜYÜKDENİZ KİMDİR?

Müge Anlı'da katili aranan Kemal Büyükdeniz, 48 yaşında ve hurdacılık yapıyordu. 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü

KEMAL BÜYÜKDENİZ'İN KATİLİ KİMDİR?

Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. İddialar şüpheleri Kemal Büyükdeniz'in aile fertleri ve komşuları Hüseyin Kasnakçı'ya çekiyordu. Ve aylardır beklenen itiraf geldi.