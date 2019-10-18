Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayeti izleyicinin kanını dondurdu. İzmir'de 18 Ağutso 2018 tarihinde evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş bir şekilde kızı Hatice Ayhan tarafından bulunuldu. Talihsiz kadının cinayetinde ise şüpheliler arasında kızı Hatice bulunuyor.

KIZININ İFADELERİ ŞAŞKINLIK YAŞATTI!

Annesi Gülümser Bulut'u öldürdüğü iddia edilen Hatice Ayhan 7 ay boyunca cezaevinde şiddet gördüğünü ve bu yüzden olayları doğru düzgün ifade edemediğini söyledi. Hatice Ayhan, evinin anahtarının biri annesinde diğerinin de kendisinde olduğunu ve kapıyı kilitleyip evden çıktığını söyledi. Daha sonra teyzesi ile birlikte eve geldiğinde annesinin cesedinin çekyatın içinde olduğunu söyledi. Müge Anlı ise, o tarihte çevreden bakılan güvenlik kameralarında eve herhangi yabancı birinin girilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren Hatice Ayhan annesini öldürmediğini tekrarladı ve bir şey bilmediğini söyledi.

GÜLÜMSER BULUT NASIL ÖLDĞÜ?

İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.

Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.