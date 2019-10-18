18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayeti izleyicinin kanını dondurdu. İzmir'de 18 Ağutso 2018 tarihinde evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş bir şekilde kızı Hatice Ayhan tarafından bulunuldu. Talihsiz kadının cinayetinde ise şüpheliler arasında kızı Hatice bulunuyor.
KIZININ İFADELERİ ŞAŞKINLIK YAŞATTI!
Annesi Gülümser Bulut'u öldürdüğü iddia edilen Hatice Ayhan 7 ay boyunca cezaevinde şiddet gördüğünü ve bu yüzden olayları doğru düzgün ifade edemediğini söyledi. Hatice Ayhan, evinin anahtarının biri annesinde diğerinin de kendisinde olduğunu ve kapıyı kilitleyip evden çıktığını söyledi. Daha sonra teyzesi ile birlikte eve geldiğinde annesinin cesedinin çekyatın içinde olduğunu söyledi. Müge Anlı ise, o tarihte çevreden bakılan güvenlik kameralarında eve herhangi yabancı birinin girilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren Hatice Ayhan annesini öldürmediğini tekrarladı ve bir şey bilmediğini söyledi.
GÜLÜMSER BULUT NASIL ÖLDĞÜ?
İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.
Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.
Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!