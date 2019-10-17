Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayeti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir'de 18 Ağustos 2018 tarihinde evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş bir şekilde kızı Hatice tarafından bulunuldu. Talihsiz kadının cinayetinde ise şüpheliler kızı Hatice ile akrbaları Yunus Kahraman 7 ay cezaevine girerek daha sonra serbest bırakıldı.

Müge Anlı'nın programına katılan Gülümser Bulut'un kızı Hatice Hanım, annesinin ölümününde kendisini savunmak için açıklamalarda bulundu. Hatice Hanım'ın çelişkili ifadeleri ise stüdyoda şaşkınlık yaşattı.

GÜLÜMSER BULUT NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.

Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Müge Anlı'nın programına katılan Gülümser Bulut'un kız kardeşi Nejla hanım öz yiğeni Hatice Hanım'ın katil olduğunu söyleyerek Gülümser Bulut'u "Hatice'den korkuyordu.Korkuma kapıyı pencereyi kilitleyip yatıyorum" dediğini söyledi. Nejla hanım "Hatice ben ablamın katilinin bulunmasını. Elini kolunu sallayarak gezsin istemiyorum. Eğer sen de istiyorsan gel beraber arayalım." İfadelerini kullandı..

Hatice Ayhan ile birlikte yargılanarak ceza evine gönderilip serbest bırakılan bir diğer şüpheli isim ise Yunus Kahraman.Yunus Kahraman ile ilgili ortaya çıkan gerçkeler ise herkesi şoke etti. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Yunus Kahraman'ın arkadaşı olduğunu söyleyen Volkan Kırlı adındaki izleyici 1999 yılında işlenen bir cinayeti anlattı. Arkadaşı Yunus'un ablası Nilgün Kırlı öldürdüğünü söyleyen Volkan Kırlı, 20 yıl sonraki Gülümser Bulut cinayetiyle benzerlikleri anlattı.

Nilgün Kırlı'nın kardeşi Volkan Kırlı, 1999 yılında yaşananları şu sözlerle anlattı; "Yunus Kahraman 7-8 yıllık arkadaşımdı. Evimize girip çıkan, sürekli beraber gezdiğimiz bir arkadaşımdı. Ablamın Şirinyer'de bir dükkanı vardı. Elemana ihtiyacı vardı bana Yunus'u sordu. Ben de 'çalışır' dedim yanına aldı. Ben askere gittim. Bir gün ablamla konuşurken bana 'kasadan sürekli para eksildiğini ve Yunus'tan şüphelendiğini söyledi. Ben de "abla şüphen varsa çıkar işten" dedim..

-Yunus 2 ay sonra parasız kalınca ablamın evine gidiyor ve yanında götürdüğü odunla kafasına vuruyor. Ölmediğini anlayınca boğmaya çalışıyor. Ablam can çekişirken yüzünü tırmalıyor. DNA'da tırnaklarından alınan örnek uyuşuyor ve Yunus 15 yıl hapis yatıyor. Ablam onun sevgilisi değil patronu.. Öldükten sonra halıya sarıp balkona çıkıyor. Abim ablamın arkadaşlarıyla evine gidiyor arıyor tarıyorlar yok. 2 – 3 gün sonra ablamın bir arkadaşı yine evinde gidip ararken kokudan şüpheleniyor. "Ölü kokuyor fare mi acaba?" diyerek aramaya başlıyorlar. Ağabeyim balkona çıkıp bir bakıyor, orada halıya sarılı..

Müge Anlı, "E siz aynı Gülümser Bulut cinayetini anlatıyorsunuz. Bu olay ne zaman olmuştu." diye sordu. Volkan Kırlı, "1999'da abla. Aynı cinayet. Ben Yunus kadar soğuk kanlı bir katil görmedim. Öldürüyor, sabaha kadar kalıyor sonra gidiyor. Etrafı temizleyip halıya sarıyor ve gidiyor." dedi. Öldürülen Gülümser Bulut'un cansız bedeni de kefene sarılarak çekyatın içine koyulmuştu. Ev içindeki temizlik de aynı.." Bu bilgiler sonrası bütün şüpheler Yunus Kahraman'ın üzerine yoğunlaştı. Olay ile ilgili gelişmeler takip edilirken Yunus Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı.