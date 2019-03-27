Müge Anlı'da esrarengiz olaylar zinciri çözülmeye çalışılıyor. 120 metre kazarak 100 ton altın define bulacaklarına inanan Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den 16 gündür kayıp. Kayıp yakınlarını bulabilmek için Müge Anlı'nın programına katılan aileler kan donduran iddialarda bulundu.

DEFİNECİLERE NE OLDU?

İstanbul Silivri'de 5 arkadaş altında define olduğunu iddia ettikleri bir evi kiralıyor. 5 kişinin başlattığı kazı çalışması sırasında patlama meydana geliyor. Bu patlamada ortaya çıkan karbonmonoksit gazının ardından 5 kişiden 3'ü kazı çalışmasını bırakarak çıkmayı başarabiliyor fakat iki kişi Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den bir daha haber alınamıyor. Aile önce kazı çalışmasında enkazda kaldıklarını düşünülmüş fakat telefon sinyallerine bakıldığında Enes Uçkan'ın telefonu yapılan kazı çalışmasının yaklaşık 15 km uzaklığında sinyal verdiği ortaya çıktı. Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ün ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak kaybolan yakınlarının bulunması için yardım istedi.

"MEHDİYİM" DİYEREK KANDIRDILAR

Müge Anlı 120 metrelik tünelde kayboldukları iddia edilen Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'ü ararken kan donduran yeni iddialara ulaştı. Bir şahsın Enes Uçkan ve Cemal Gülgör’ü; “Ben mehdiyim. Güçlerim var. Hazineleri görüyorum” diyerek 3 yıl boyunca hazine kazdırdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, sahte Mehdi'nin kimliğine ulaşarak adının Nur Ahmet Pehlivan olduğunu ortaya çıkardı.

Kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan

HZ. SÜLEYMAN'IN GİZLİ HAZİNESİ

Kendisini Mehdi olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs 5 defineciyi, Hz. Süleyman'ın gizli hazinesi olduğunu, 100 ton altın paha biçilemez eserlerin olduğunu söyleyerek kandırıyor. Üç yıl boyunca süren kazı çalışmasının sonunda karşılarına çıkan kaya parçasını 'Hz. Süleyman'ın gizli hazine kapısı' olarak nitelendiriliyor. Defineciler kaya parçasını dinamit ile patlatıyor. Hazine peşindeki 5 defineciden 2'sine ise 16 gündür ulaşılamıyor.