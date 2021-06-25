Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'nin adeta gündemine oturdu. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu.

ÖZEL EKİP KURULDU!

Necla ve Metin Büyükşen'in doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek,"Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Büyükşen cinayeti için Özel Ekip kuruldu.

EN FAZLA SWAP İZİ UĞUR BÜYÜKŞEN'DE ÇIKTI!

Savcı cinayetin gerçekleştirildiği evde yaşayan herkesin swap izi raporunu istediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ardından Uğur Büyükşen'in 12 bölgesinden pozitif swap izi çıktı. Eşi Betül Büyükşen'in ise sadece eli ve yüzünden swap çıktı. Büşra Büyükşen'in ise sadece kıyaftinde swap izi çıktı.

Swap izi ne demek: Eldе kan vе barut sıçramaları gözükür. Bunun analizindе kurşun, antimon, baryum tеspit еdilеbilir( Swap analizi). Atеşli silah atış artığı bulunur.

MÜGE ANLI'DA ARANAN BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?

İddialara göre gelin Betül Büyükşen'e mehir olarak bundan 10 yıl önce 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verildi. Gelin Betül Büyükerşen, kayın pederi Metin Büyükşen'e arsaya ev yaptırmasını istedi. Ancak kayınpeder durumunun olmadığı gerekçesiyle gelinine 40 bin TL para ve bir arsa teklif etti fakat gelin bu teklifi geri çevirdi. Bu konuşmadan bir kaç gün sonra Necla ve Metin Büyükşen yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın tek görgü tanığı Büşra'nın ise evde arbede yaşandığını ve daha sonra abisine haber vermek için evden çıktığını söyledi. 3 yıldır Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili aranıyor.