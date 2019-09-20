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Müge Anlı'da Burhan Aykurt olayı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan ve 10 aydır her yerde aranan 35 yaşındaki Burhan Aykurt ile ilgili ortaya çıkan detaylar başta Müge Anlı olmak üzere seyircileri de şaşkına çevirdi. Cinayet şüphesinin olduğu Burhan Aykurt'un ağabeyinin yüklü miktarda olan borçlarını ödemeye çalıştığı ortaya çıktı.
"MAHMUT BANA YAYINA BAĞLANMA DEDİ"
Kayıp kardeşi Burhan Aykurt'u bulmak için Müge Anlı'nın programına katılan ağabey Mahmut Aykurt'un, sosyal medyada birçok farklı hesap açarak insanları kandırdığı, eğlence merkezi açmak için yüklü miktarda borç yaptığı iddia edildi. Mahmut Aykurt'un söz ettiği eğlenme mekanın sahibi Ünal Karakaya, "Mahmut beni dün akşam beni arayıp telefonunu kapatıp yayına bağlanma dedi" Dedi. Aykurt'un bu açıklaması stüdyoda şaşkınlık yaşattı.
"BABAMI DOLANDIRDI"
Kardeşinin kaybında parmağı olduğu iddia edilen Mahmut Akyurt'un akrabası Şaban Kılıçaslan, "Mahmut babamı emekli edeceğim diyerek dolandırdı. 22 bin lira kredi çekip kardeşi Burhan'a ödetti" dedi.
Mahmut Aykurt ise şahsına yapılan iddiaları yalanladı.
BURHAN AYKURT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
35 yaşındaki Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt'un borçları yüzünden başına bir iş geldiği düşünülüyor.
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