17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burhan Akyurt olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. 10 aydır here yerde aranan Burhan Akyurt'un ailesi, Müge Anlı'nın programına katılarak, kayıplarının bulunması için yardım istedi. Programa katılan Burhan Akyurt'un ağabeyi Mahmut Akyurt canlı yayınlda yaptığı açıklamalarla tüm şüpheleri üzerine çekti. Programın sonlarına doğru ise tüyler ürperten bir açıklamada bulundu.
BURHAN AKYURT'U ÖLDÜRÜP ATTIK!
Mahmut Akyurt son olarak gizemli bir kişinin kendisini arayarak "Kardeşini öldürüp attık" dediğini söylemesiyle Müge Anlı'yı bile şaşırttı.
ŞÜPHELER AĞABEY MAHMUT AKYURT'UN ÜSTÜNDE
Mahmut Akyurt'un beni gizemli bir kişi yolda durdurup, "Kardeşini öldürdük, attık" demesi üzerine, Müge Anlı canlı yayında canlandırma yaptı. Mahmut Akyurt, arabanın plakasını göremediğini söyledi. Müge Anlı, Akyurt'un ifadeleri ile uyuşmadığını söyledi.
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