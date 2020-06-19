Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kızı tarafından aranan Ayşe Altuntaş'ın olayı Müge Anlı'ya taşınmış ve kan donduran açıklamalar ekrana gelmişti. Bugün Ayşe Altuntaş'ın birliktelik yaşadığı kuzeni Mehmet Taşdelen'den korkunç bir itiraf geldi.
AYŞE ALTUNTAŞ'IN KATİLİ KİM?
Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş olayında 3 kişi haziran ayında gözaltına alınmıştı. Gözaltıları canlı yayında Müge Anlı duyurmuştu. Gözaltı haberinden bir ay sonra Ayşe Altuntaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Taşdelen, ilişki yaşadığı aynı zamanda kuzeni olan Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürdüğünü itiraf etti.
AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI NEDİR?
Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı.4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ayşe Altuntaş'ın kızı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.
KAN DONDURAN AÇIKLAMALAR
Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.
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