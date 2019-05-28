Müge Anlı'da aranan Ecrin Türkiye'nin gündemine oturdu. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 22 gün boyunca her yerde aranan Ecrin'den kan donduran haber geldi. Peki, Ecrin'in cansız bedeni nerede ve nasıl bulundu? İşte detaylar...

ECRİN'İ ŞEYTAN KAÇIRDI DEDİLER!

Müge Anlı'nın programına çıkarak Ecrin'in bulunması için yardım iseteyen aile fertlerinin ifadeleri başta ünlü sunucu olmak üzere izleyicileri de şaşkına çevirdi.

Müge Anlı Tatlı Sert programının 27 Mayıs tarihli yayınında, 1,5 yaşındaki minik Ecrin'in kaybolması ile ilgili şüpheli konumda bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini söyledi. Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım ise iddiaları doğruladı. Öte yandan günlerdir Müge Anlı'nın programında kendisini savunan Özkan Kurnaz'ın bir bahaneyle Samsun'a geri dönmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

ECRİN'İN ÖLÜMÜNE KİM SEBEP OLDU?

Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin olayında aile fertleri de savcılık tarafından incelenmeye alınmıştı. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz vefat eden eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile evlenmiş, çocuğunun babasının ise kimden olduğunu bilmediğini söylemişti. Ecrin'i en son göre üvey amca Özkan Kurnaz'ın, yeğeninin altını ve üstünü değiştirdikten sonra evde bıraktığını ve bir daha da görmediğini söylemişti. Baş şüpheli olarak görünen Özkan Kurnaz'ın internet geçmişine bakıldığında kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Kurnaz'ın cinsel içerikli sitelere girdiğini belgelerle açıklayan Prof. Dr. Şevki Sözen, yapılan aramaları da söyledi. "Sen hep delil istiyordun ya işte bunlar benim için delildir" diyen Sözen, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerde aile fertleri üzerinden aramalar yaptığını söyledi. Kan donduran gerçeklerin Müge Anlı'da ortaya çıkmasıyla herkes şoke oldu. Özkan Kurnaz'ın söz konusu sitelerde anne, yenge, kız kardeş ve yeğen gibi detayları takip ettiği açıklandı. Yapılan açıklama üzerine Ecrin'in annesi Özkan Kurnaz'a "O videoları izleyip bir şey mi yaptın" diye sordu. Üvey amca Kurnaz ise "1,5 yaşındaki bebeğe ne yapabilirim?" sözleriyle cevap verdi.

ECRİN'İN CESEDİ NEREDE VE NASIL BULUNDU?

AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.

SAVCILIKTAN KAN DONDURAN ECRİN AÇIKLAMASI!

Samsun'un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından, 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunduğu bildirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin, "kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ecrin'in evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Alancık Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.