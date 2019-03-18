İşadamı Asım Bayram'ın yakınlarının Müge Anlı'ya başvurmasıyla ortaya çıkan cinayette suçlular bulundu, Antalya'da yargı karşısına çıkarıldılar...

Parası için canice katledilip Kepez'deki ormanlık alana gömülen 82 yaşındaki Asım Bayram'ın cenazesi Adli tıptaki işlemlerin tamamlanması ardından oğlu Mevlüt Bayram tarafından son yolculuğuna uğurlanmak için Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyüne götürüldü. Taziye evinde biraraya gelen Asım Bayram'ın yakınları ve köylülerinde öfke ve hüzün hakimdi. Cenaze namazı doğup büyüdüğü Salur köyü camiinde kılındı. Omuzlarda taşınan Asım Bayram'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Yaşlı adam için kabri başında dualar okundu helallik alındı...

ASIM BAYRAM'IN OĞLU NE DEDİ?

Asım Bayram'ın oğlu Mevlüt Bayram cenaze ardından kameralara ''Bir evladın yapabileceği en son vazifeyi de yaptık, Allah her evlada nasip etsin babasını mezara koymayı, babalar çocuklarını mezara koymasın...'' dedi

ZANLILARA NE OLDU?

Aynı sıralarda 9 zanlı antalya adliyesinde önce savcı karşısına sonra hakim karşısına çıkarıldılar, yapılan sağlık kontrolü ve duruşma ardından Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş kasten adam öldürme suçlamasıyla Antalya E tipi cezaevine gönderildiler...

Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldılar. Ayrıca Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga ''Can güvenliğimden endişe ediyorum.'' dediği için kendisinin kadın sığınma evine yerleştirilmesine karar verildi...