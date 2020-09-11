Müge Anlı'da konu olan Aleyna Çakır olayında bugün flaş bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli bulunan Ümit Can Uygun canlı yayına telefonla bağlanarak Müge Anlı'yı tehdit etti. İşte detaylar...

MÜGE ANLI'YI TEHDİT ETTİ!

Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan şüpheli Ümitcan'ın silahla stüdyoyu basacağını söylediğini aktardı. Müge Anlı kendisine yöneltilen tehdidi ‘’Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.’’ cümleleriyle açıkladı.

Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun’a "Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz." karşılığını verdi.



SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Asıl ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son olarak ise Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı. Sema’nın tırnaklarında erkeğe ait olduğu belirlenen DNA bulunduğu söylendi. İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı.



ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltıncaya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan U. buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan U.'nun sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor