Müftü yardımcısı, karantina yurdundaki vatandaşlara konser verdi

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorum İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.
Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Bıyık, yurt bahçesinde konser verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ankara'da çalıştığı yıllarda Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarında görev alan, Kayseri'de ilahiyat eğitimi gördüğü sırada Neveser Musiki Topluluğu ve Aydınlar Ocağı Türk Tasavvuf Müziği topluluklarını kuran Bıyık, kendisine ait besteleri karantinadaki vatandaşlar için seslendirdi.
Yurtaki vatandaşlar, Bıyık'ın seslendirdiği "Ölürüm Türkiye'm" başta olmak üzere çeşitli parçalara odalarının pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve yurt görevlileri de Bıyık'a eşlik etti.
Karantina süreleri yarın dolacak vatandaşlar, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.
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