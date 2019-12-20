20 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı özellikle gençlerin kullandığı düşük bel ve yırtık pantolon gibi kıyafetlerle ibadet etmenin uygun olmadığını söyledi. Allah’ın huzuruna çıkılamayacak kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmadığını dile getiren Çakı temizlik, tertip ve düzen açısından gençlere bilinçli davranma çağrısı yaptı.
"MODERNLİK ADINA..."
Moda diye başka milletlerin taklit edilememesi gerektiğine değinen Veysel Çakı, “Gençlerimize yırtık pantolonla sırf medeniyet göstergesi ya da moda diye, başka milletleri taklit ederek böyle yırtıp pırtık pantolonla bırakın ibadet etmelerini, sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem. Ben şöyle düşünüyorum: Yanlış bir eğitim modernlik adına Cenab-ı Allah fakir hayatı yaşatıyor. Eskiden olsa insanlar acırlardı bu pantolonları giyenlere derlerdi ki 3, 5 kuruş verelim de bir pantolon alsın. Ama şimdi bir moda uğruna bakıyorsunuz yırtık pırtık pantolon giyiyorlar. Bu pantolonlarla camiye gelmesinler demem mümkün değil ancak camiye gelen insan da toplum içine çıkabileceği, rahat edebileceği ve kimseyi rahatsız etmeyen kıyafetin olması gerekir” diye konuştu.
"DÜŞÜK BEL PANTOLONLA RÜKUYA EĞİLDİĞİ ZAMAN..."
Kirli bir çorapla dahi camiye gelinmesinin uygun olmadığına değinen Çakı, “Hele ki düşük bel pantolonla rükuya eğildiği zaman arka tarafı açılıyorsa veya cemaatin dikkatini dağıtıyorsa, yanlış anlamalara sebebiyet veriyorsa, insanları rahatsız ediyorsa bu tür bir kıyafetle camiye gelinmemesi gerekir. Bu sadece bir pantolon da değildir. Kirli bir çorapla düzgün olmayan Allah’ın huzuruna çıkamayacağımız bir kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda hem temizlik bakımından hem tertip ve düzen bakımından Allah’ın evine geldiğimizin bilinci içerisinde davranmamızın çok uygun olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!