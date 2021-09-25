Gösterime hazır

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Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmlerden biri olan 'Müfreze', izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

HABERTURK.COM

Etnik köken ayırmadan vatan topraklarına dair ne varsa değerli olduğunu ve bu değer için her türlü fedâkarlığın yapılabileceğini anlatmak amacıyla TSC Medya tarafından hazırlanan 'Müfreze' adlı sinema filmi 1 Ekim Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

Dağıtımını CGV Mars'ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, yapımcılığını ise Sinan Taşçı üstlendi. İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Deniz Oral, ve Rabia Yalçın gibi oyuncuların yer aldığı 'Müfreze' filmi; Türk askerinin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için yaşadığı kahramanlık öyküsünü anlatıyor.