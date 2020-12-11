Müfit Can Saçıntı'nın son filmi, internette izleyicisini bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hazırlanan filme, oyuncular evden gerçekleştirdikleri çekimlerle katkı sundu.

Esprili diyaloglarıyla dikkati çeken film, YouTube üzerinde yarın saat 12.00'de ücretsiz olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Saçıntı'nın senaryosunu kaleme aldığı filmde, Saçıntı'nın yanı sıra Fulden Akyürek, Umut Oğuz, Sami Aksu, Ömer Duran ve Uğur Batı rol aldı.